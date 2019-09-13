«Человек и природа» привезёт в Иркутск кинематографический десант

Иркутск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В дни кинофестиваля «Человек и природа» с 19 по 23 сентября состоятся кинопоказы сразу на шести площадках Иркутска. Свои фильмы представят режиссёры документального, игрового, анимационного и полнокупольного кино, сообщают организаторы.

Фильм открытия фестиваля – «Отец Байкал». Картину об истории скульптуры известного мастера Даши Намдакова представит режиссёр Марина-Мария Мельник.

Перед фильмом «Бакыт» – трогательной историей о 10-летнем мальчике и его коне – выступит его режиссёр из Кыргызстана Мээрим Догдурбекова. Свою ленту «Хранители гнёзд» представит Татьяна Обозова, перед фильмом «Сезон созревания пантов» выступит Галина Леонтьева.

Демонстрацию фильма о перипетиях женщины-пчеловода из отдаленной македонской деревни «Страна меда» предварит выступление режиссёров из Македонии Любомира Стефанова и Тамары Котевска. Нужно сказать, что режиссёры нашли время для этой миссии в своем непростом графике и прямо из Иркутска уедут в Нью-Йорк.

Игровой фильм «Симин» представит иранский режиссёр Мортеза Аташ Замзам. Перед фильмом «Интересная жизнь» выступит режиссёр Анна Яновская.

Документальный фильм «Земля» представит режиссёр Юлия Кушнаренко. Её лента – это рассказ о традиционном промысле оленеводов, чьё будущее становится все более хрупким из-за прихода на их землю цивилизации.

Зрители встретятся с мультипликатором Георгием Богуславским, автором конкурсной работы «Корабли прошлых лет». Сооснователь и преподаватель профессиональной школы «Курсы художников-мультипликаторов» приезжал в Иркутск с «Большим фестивалем мультфильмов», где провёл мастер-классы о технике «Живопись по стеклу». Тогда иркутяне всех возрастов задерживались буквально до ночи, желая освоить одну из интереснейших техник в сфере мультипликации. В этом году Георгий Богуславский проведёт мастер-класс на тему «Анимационная студия в рюкзаке. Походный комплект для создания мультфильма».

Кроме того, уникальный мастер-класс «Экранизация русской сказки. Вчера и сегодня. «Последний богатырь». Продолжение» 20 сентября проведет известный режиссёр, председатель жюри фестиваля Владимир Грамматиков.

Также в рамках кинофестиваля состоится Байкальский питчинг, на котором будут представлены лучшие кинопроекты Иркутской области и других российских регионов. На Байкальский питчинг принимаются сценарные заявки игровых и неигровых фильмов. К рассмотрению принимаются работы в категории «Сделано в Иркутске» – разработанные постановочные и продюсерские проекты, сценарии или синопсисы игровых полнометражных, короткометражных и документальных фильмов, посвященных региону и/или городу (съёмки которых предполагается осуществить в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Красноярском крае, Республике Хакасия).

— У сценариста или режиссёра случай оказаться в лифте с великим продюсером в жизни может быть только один, — говорит модератор питчинга, руководитель Молодёжного центра областного отделения Союза кинематографистов Юрий Яшников. – И чтобы не упустить его, нужно уметь максимально быстро рассказать о своём проекте так, чтобы условный продюсер сказал «давай-ка выйдем и обсудим твою идею подробнее». По сути, этот шанс дается и каждому участнику питчинга вместе с пятью минутами пристального внимания экспертов. Задача рассказать о своём проекте так, чтобы они закричали «супер!» и решили помочь в реализации.

Усилят режиссёрский десант театральные коллеги. Театр Наций под патронажем министерства культуры РФ проводит выездные творческие Лаборатории по современной драматургии. В этом году Лаборатория пройдёт в Черемховском драматическом театре имени Гуркина. Результатом совместной работы столичных и черемховских театральных деятелей станет эскиз спектакля – победителя Лаборатории, который будет представлен в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля.