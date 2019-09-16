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Культура
17.09.2019

«Человек и природа» в Иркутске организует киношколу для всех желающих

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках кинофестиваля «Человек и природа» пройдёт киношкола для всех интересующихся процессом кинопроизводства. Одни из лучших документалистов страны проведут в Иркутске мастер-классы по операторскому мастерству. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Так, 21 сентября в 13.50 в «Доме Кино» Юрий Ермолин проведет мастер-класс «Работа оператора-документалиста. Грани спорта». Это занятие киношколы будет посвящено особенностям профессии оператора в сфере документалистики. На примере ряда работ, снятых при участии Юрия Ермолина, – «Быть в игре», «Кольца мира» и «Дух в движении» – известный оператор расскажет о специфике искусства документальной съёмки.

Юрий Ермолин – выпускник ИГПИИЯ им. Хо Ши Мина и ВГИК им. Герасимова,  член Союза кинематографистов России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Юрий сотрудничает с компаниями BBC, National Geographic, Discovery, History Channel.

В копилке наград Юрия Ермолина  приз американской телеакадемии «Эмми» (США), «Золотой медведь» (Берлин), «Золотая камера» (Лос-Анджелес), Hugo Silver Award (Чикаго), «Золотой орел», «Ника», «ТЭФИ» (Россия).

Любителям документального кино Юрий Ермолин известен богатой фильмографией – в его «портфолио» такие работы, как «Река жизни» о Валентине Распутине, «Рожденные в СССР», «Неизвестный Путин», «Солженицын. На последнем плесе» и другие.

Ещё одна мастерская пройдет 22 сентября в 15.00. Ее ведущая – известный оператор Ирина Уральская – расскажет о своем опыте работы над фильмом Андрея Осипова «Занесённые ветром». Ирина Уральская – оператор, член Союза кинематографистов и Гильдии кинооператоров, автор свыше 70 документальных фильмов и более 100 сюжетов для различных киножурналов и телепрограмм.

Встреча с Ириной Уральской – это прекрасная возможность задать вопросы и узнать много интересного не только по теме мастер-класса, ведь у Ирины удивительное происхождение. Ее дед Владимир Уральский был актером игрового кино и сыграл в более чем 130 фильмах, включая «Броненосец «Потёмкин» Сергея Эйзенштейн. Отец Ирины Виктор Уральский  – знаменитый товарищ Митрофанов из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен». Виктор Уральский продолжил актерскую династию и  сыграл более 200 ролей в кино, в том числе в 11 картинах Леонида Гайдая.

На мастер-классе Ирины Уральской речь пойдёт о её операторской работе в фильме «Занесённые ветром». Это фильм-размышление о России, ее бесконечных испытаниях, о свободе и фатальном тяготении к несвободе.

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