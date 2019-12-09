Черемховский драмтеатр получил «бронзу» на форуме «Золотой Витязь»

Черемхово, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Черемховский драматический театр имени Владимира Гуркина получил бронзовую награду на 17 Международном театральном форуме «Золотой Витязь», который прошёл в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Награды удостоен спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Это первая работа нового главного режиссёра театра Дмитрия Акимова. При поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области, черемховцы впервые принимали участие в форуме такого высокого уровня. Получение бронзовой награды стало большим событием в жизни коллектива театра.

В финале конкурсной программы на суд жюри были представлены спектакли более двадцати театров из Москвы, Владимира, Белгорода, Нижнего Новгорода, Иркутска, Владивостока, Тбилиси, Витебска, Белграда. В состав жюри вошли специалисты в области театроведения, театральные критики, журналисты, менеджеры в сфере культуры не только России, но и Болгарии, Украины, Сербии.

Международный театральный форум «Золотой Витязь» проходит с 2003 года при поддержке министерства культуры РФ. За годы его существования он стал в России одним из крупнейших международных театральных фестивалей.