Чернила из фена – иркутян зовут на выставку экспериментальных картин о Байкале

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка современного экспериментального художника из Санкт-Петербурга Александра Рощина «О материи и времени» пройдет в галерее Виктора Бронштейна с 11 мая по 17 июня 2018 года. В экспозиции будет представлена серия уникальных работ, созданных автором под впечатлением от Байкала. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Художник вдохновился природой Байкала, островом Ольхон, Тажеранской степью, прозрачным льдом и создал серию из 13 уникальных картин, которые посетители выставки увидят первыми.

Александр Рощин работает с формой, цветом и текстурой, создает яркие абстрактные образы. У него необычная авторская техника – жидким акрилом и спиртом он рисует на полипропилене. Среди инструментов художника нет кистей, он создаёт композицию с помощью фена, направляя воздушный поток и регулируя движения чернил. Благодаря этому краска оставляет естественный отпечаток на холсте. Работы покрываются эпоксидной смолой или лаком.

Покрытие придает полотну 3D-объём и передаёт ощущение застывшего движения краски. Художнику удалось создать эффект многослойности, нерукотворности и масштаба. Размеры картин впечатляют – в экспозиции будут представлены работы формата 2 на 3 м.

В первый день работы выставки, 11 мая, Александр Рощин проведет Аrtist talk, где он расскажет об абстрактном искусстве, вдохновляющих его художниках, авторской технике, своем путешествии по Ольхону.

Модератором встречи выступит известный иркутский художник и иллюстратор Татьяна Сахалтуева.

Вход свободный. Начало в 19:00.