Четыре документальных фильма покажут иркутянам бесплатно в Доме кино

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Доме кино 16, 17 и 19 января пройдёт серия кинопоказов в рамках запуска образовательных семинаров для режиссёров и продюсеров документального кино. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

В этом году программа включает в себя четыре документальные ленты. Картина «Волк и семеро козлят» (2017) режиссёров Елены Гуткиной и Генриха Игнатова и фильм «Признаки жизни» (2018) режиссёра Натальи Касьяновой будут показаны 16 и 17 января.

Картины «Мотылёк» (2019) и «Сильная доля» (2018) будут представлены 19 января. В рамках спецпоказа состоится встреча с Ульяной Белецкой, продюсером, куратором проекта SiberiaDOC.

SiberiaDOC – проект, созданный для развития и продвижения авторского кино в Сибири. Напомним, в 2018 году Иркутский областной кинофонд выступил площадкой для проведения лекториев ВГИК в рамках киноклуба SiberiaDOC.

КООРДИНАТЫ:

Показы будут начинаться в 16.00.

Вход свободный.

Адрес: улица Мухиной, 2а.

Телефон: 8(3952)56-70-60.