Хор ИГУ вернулся с золотой медалью с европейского музыкального конкурса

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое место в конкурсном фестивале «Златна Вила» («Золотая Фея») заняли 36 участников хора ИГУ под руководством лауреата премии губернатора Иркутской области Татьяны Ромащенко. Как сообщает пресс-служба хора ИГУ, фестиваль проходил в сербском городе Приедор. Для выступления иркутяне подготовили сложную программу, состоящую из музыки эпохи Возрождения, сочинений сербских авторов, романсов на стихи русских классиков, а также современные обработки русских и бурятских народных песен. В балканскую страну привезли два произведения, написанных специально для Академического хора молодёжи и студентов Иркутского государственного университета известным иркутским композитором Дечебалом Григоруце с элементами традиционной и современной перкуссии. Это авторская версия песни «Коробейники», наполненная джазовыми мотивами, и фрагмент из цикла «Сандаловые чётки» – приветственная бурятская песня «Ягаруухай». Последняя была создана буквально за два месяца до конкурса. Её премьера в Боснии и Герцеговине удивила местную публику и судей сложной хореографической постановкой. Хор ИГУ оказался единственным коллективом, который на сцене не только пел, но и танцевал. Это отметили в специальном призе жюри за лучшее музыкальное представление, которое иркутянам вручили на закрытии фестиваля вместе с золотой медалью за первое место. – Нашей поездке предшествовал строгий заочный отборочный тур. На него пришли заявки из нескольких десятков стран, – отмечает руководитель Академического хора молодёжи и студентов Татьяна Ромащенко. – Приглашения пришли только единицам. В рамках фестиваля мы пели на нескольких концертах для жюри, а также для зрителей, собравшихся в местном театре. У нас были музыкальные баттлы прямо на пешеходных улицах в центре города. Мы, то есть хоровые коллективы-участники фестиваля, пели свои лучшие песни. Трудно сказать, кто победил на улице, но жители Приедора принимали нас очень хорошо. Международный конкурсный хоровой фестиваль «Златна Вила» в минувшем мае прошёл в Приедоре уже в 18-ый раз. В очный финальный этап прошли 8 хоровых коллективов из семи разных государств. Конкуренцию любительскому коллективу из Приангарья составили, в частности, хор Пражской консерватории и хор кафедрального собора святого Марка из Загреба, в котором участвовали практикующие оперные исполнители. В том, что золотая медаль уедет в Иркутск, артисты не были уверены до конца. - Наша музыка очень непривычна и интересна для тамошнего слушателя, - комментирует Татьяна Ромащенко. – Особенно «Ягаруухай» и «Коробейники», которые мы исполнили с перкуссией. Жюри конкурса похвалило нас за большое мастерство в исполнении известных в балканских странах духовных произведений – в частности «Тебе поем» из литургии святого Иоанна Златоуста композитора Стевана Мокраньяца. Отметили, что русские поют песни сербских авторов лучше, чем сами сербы. СПРАВКА: Академический хор молодёжи и студентов Иркутского государственного университета в конце прошлого года отметил своё 50-летие. Большая часть входящих в него певцов – студенты, сотрудники и выпускники вуза.

Ранее хористы из Иркутска уже неоднократно участвовали в многочисленных международных фестивалях и концертах в Чехии, Италии, Испании, Германии, Литве, Польше, Дании и Франции. Однако с началом финансового кризиса в гастролях за рубежом наступил перерыв. Предыдущий крупный фестиваль для музыкантов прошёл в Каталонии в 2012 году.

Нынешняя поездка за границу стала возможной благодаря поддержке руководства ИГУ и Администрации города Иркутска, у которого Приедор является побратимом. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? администрация иркутска

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