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Культура
01.06.2018

Хор Сретенского монастыря выступил в Ангарске

Ангарск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 31 мая 2018 года в Ангарске выступил Хор Сретенского монастыря с концертной программой «Россия: время, вперёд!».

Гастрольные туры  начались в марте этого года и закончатся в июне. Концертная программа, отражающая единство времен, лиц и знаковых событий нашей тысячелетней истории будет показана  зрителям в 22 городах присутствия НК «Роснефть».

В концерте приняли участие Хор Сретенского монастыря, ансамбль «Терем-квартет», финалисты шоу «Голос», артисты театра и кино. «Россия: время, вперёд!» cтал четвертым совместным проектом «Роснефти» и Хора Сретенского монастыря – одного  из самых известных хоровых коллективов.

Фото представлено пресс-службой АНХК

От Руси первозданной до современной России – авторы проекта использовали креативную видеографику, инсталляции и световое шоу,  связав в единое целое классику и достижения современного искусства.  Автор идеи концерта – художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссёр – Фёдор Степанов.

К участию в представлении были привлечены талантливые артисты и исполнители из российских регионов. В Ангарске с хором выступала участница фестиваля «Роснефть зажигает звезды» Дарья Коптелова. Вход для зрителей – работников АНХК, городских и  муниципальных  предприятий и организаций ­– был бесплатный.

По информации отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «АНХК»

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