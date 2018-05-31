Хор Сретенского монастыря выступил в Ангарске

Ангарск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 31 мая 2018 года в Ангарске выступил Хор Сретенского монастыря с концертной программой «Россия: время, вперёд!».

Гастрольные туры начались в марте этого года и закончатся в июне. Концертная программа, отражающая единство времен, лиц и знаковых событий нашей тысячелетней истории будет показана зрителям в 22 городах присутствия НК «Роснефть».

В концерте приняли участие Хор Сретенского монастыря, ансамбль «Терем-квартет», финалисты шоу «Голос», артисты театра и кино. «Россия: время, вперёд!» cтал четвертым совместным проектом «Роснефти» и Хора Сретенского монастыря – одного из самых известных хоровых коллективов.

Фото представлено пресс-службой АНХК

От Руси первозданной до современной России – авторы проекта использовали креативную видеографику, инсталляции и световое шоу, связав в единое целое классику и достижения современного искусства. Автор идеи концерта – художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссёр – Фёдор Степанов.

К участию в представлении были привлечены талантливые артисты и исполнители из российских регионов. В Ангарске с хором выступала участница фестиваля «Роснефть зажигает звезды» Дарья Коптелова. Вход для зрителей – работников АНХК, городских и муниципальных предприятий и организаций ­– был бесплатный.

По информации отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «АНХК»