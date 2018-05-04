Художественный музей приглашает на выставку иркутской живописи, керамики и витражей

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства иркутского художественного музея 8 мая открывается выставка творчества четы местных мастеров – Натальи Довнич и Андрея Поляницы. Посетителям покажут живописные работы, художественную керамику и декоративные произведения из стекла.

Оба художника окончили Иркутское художественное училище и Иркутский государственный технический университет, однако каждый нашел в искусстве свой путь. Наталья Довнич работает в станковой живописи и монументально-декоративном искусстве в техниках мозаики, витража и настенной росписи, а Андрей Поляница профессионально занимается художественной керамикой, живописью и фотографией.

«Если Наталья Довнич находит гармоничный баланс между академической и авангардной живописью, то Андрей Поляница смело экспериментирует с формой, зачастую работая на грани возможностей материала, и наполняет свои образы доброй иронией и жизнелюбием», – сообщает пресс-служба музея.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 8 мая в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23) и будет работать до 27 мая 2018 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 33-43-89.