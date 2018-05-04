|Культура
|05.05.2018
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Художественный музей приглашает на выставку иркутской живописи, керамики и витражей
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Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства иркутского художественного музея 8 мая открывается выставка творчества четы местных мастеров – Натальи Довнич и Андрея Поляницы. Посетителям покажут живописные работы, художественную керамику и декоративные произведения из стекла.
Оба художника окончили Иркутское художественное училище и Иркутский государственный технический университет, однако каждый нашел в искусстве свой путь. Наталья Довнич работает в станковой живописи и монументально-декоративном искусстве в техниках мозаики, витража и настенной росписи, а Андрей Поляница профессионально занимается художественной керамикой, живописью и фотографией.
«Если Наталья Довнич находит гармоничный баланс между академической и авангардной живописью, то Андрей Поляница смело экспериментирует с формой, зачастую работая на грани возможностей материала, и наполняет свои образы доброй иронией и жизнелюбием», – сообщает пресс-служба музея.
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