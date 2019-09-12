Художников Приангарья зовут поучаствовать в выставке-конкурсе

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Художников Иркутской области приглашают принять участие в выставке-конкурсе «Лучшее произведение искусства 2019 года». Ожидается, что выставка соберет мастеров не только из Иркутска и крупных городов региона, но и из отдаленных районов Приангарья. Как сообщают организаторы, арт-галерея «Диас», заявки от художников принимаются до 15 октября 2019 года. Сама же выставка пройдет весной, в марте-апреле 2020 года. Участники могут представить свои работы в разных номинациях (максимум в двух): живопись, графика, декоративно-прикладное (гобелен и батик, мелкая пластика и ювелирное искусство), скульптура, кураторский проект, искусствоведение и художественная критика. В каждом виде и жанре может быть представлено до трех работ. Выставка будет иметь конкурсный характер. Причем определять победителей будут сами участники, расставляя оценки своим коллегам. На сегодня призовой фонд составляет около 500 тысяч рублей, однако организаторы рассчитывают на помощь бизнеса и планируют получить правительственные гранты. По предварительным данным, выставка пройдет на трех площадках: в арт-галерее «Диас», в музее истории Иркутска (или, возможно, в «Доме Рогаля») и в музейной студии Иркутского краеведческого музея. – У нас нет полноценного представления о том, что происходит в мире искусства. В Союзе художников числятся около 150 человек, в основном, все выставки региона предлагают только их работы. В итоге на подобных мероприятиях мы видим одни и те же лица. И совершенно не знаем, что творится, например, в отдаленных районах, в деревенских школах искусств. Это выставка не ради выставки, но ради анализа, мы хотим увидеть всю картину мира целиком, – рассказала главный организатор мероприятия, руководитель арт-галереи «Диас» Диана Салацкая. Отмечено, что в министерстве культуры и архивов региона поддержали идею и предоставили организаторам данные художников, работающих в школах, библиотеках и домах культуры, – авторы проекта обзванивают их всех и приглашают принять участие. Кстати, выставку планируется сделать передвижной, довезти ее до самых отдаленных районов Приангарья. Организаторы также отмечают, что любую картину, представленною на выставке, можно будет купить. Кроме того, желающие авторы смогут опубликовать информацию о себе и своих работах в каталоге, который планируется издать после проведения выставки. КООРДИНАТЫ: Подать заявку на участие можно до 15 октября 2019 года по электронному адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Работы принимаются по адресу: 664025, Иркутск, ул. Седова, 40, арт-гарелея «Диас». Доставка и возврат работ осуществляются за счет участников выставки. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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