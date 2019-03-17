Декорации, афиши, костюмы – иркутян зовут на «театральную» выставку

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском художественном музее 22 марта открывается выставка «Художник. Театр. Актёр», посвященная Году театра в России. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Масштабная экспозиция посвящена работе театрального художника и собрана из экспонатов музея, сокровищницы иркутских театров, Иркутского художественного училища и мастерских художника.

– Выставка «Художник. Театр. Актёр» впервые в выставочных залах Иркутского художественного музея дает возможность познакомиться с непростым трудом художников театра. В экспозиции представлены портреты актеров, режиссеров и театральных художников, макеты декораций, афиши спектаклей, эскизы костюмов, фрагменты сценографии спектаклей, фотографии и многое другое, – отмечают в пресс-службе музея.

Многие экспонаты будут впервые предложены вниманию зрителей.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 22 марта в 16 часов в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва (ул. Ленина, 5) и будет работать до 21 апреля.

Вход на открытие – свободный.