|Культура
|18.03.2019
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Декорации, афиши, костюмы – иркутян зовут на «театральную» выставку
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Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском художественном музее 22 марта открывается выставка «Художник. Театр. Актёр», посвященная Году театра в России. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Масштабная экспозиция посвящена работе театрального художника и собрана из экспонатов музея, сокровищницы иркутских театров, Иркутского художественного училища и мастерских художника.
– Выставка «Художник. Театр. Актёр» впервые в выставочных залах Иркутского художественного музея дает возможность познакомиться с непростым трудом художников театра. В экспозиции представлены портреты актеров, режиссеров и театральных художников, макеты декораций, афиши спектаклей, эскизы костюмов, фрагменты сценографии спектаклей, фотографии и многое другое, – отмечают в пресс-службе музея.
Многие экспонаты будут впервые предложены вниманию зрителей.
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