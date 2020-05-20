День города в Ангарске 30 мая отпразднуют онлайн

Ангарск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях действия ограничительных мер, связанных с угрозой заражения COVID-19, традиционные празднования, посвященные 69-летию Ангарска, отменены. Все мероприятия 30 мая пройдут в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, уже сейчас на интернет-площадках можно поучаствовать в интеллектуальных играх, других интересных форматах, посвященных дню города, посмотреть выставки картин и фотографий.

В сам день города, 30 мая, в 12.00 в онлайн-формате пройдет гала-концерт седьмого Городского хореографического фестиваля имени Толстихина «Сибирские вензеля», а также большой онлайн-концерт творческих коллективов ДК «Энергетик» «С Днем рождения, Ангарск!».

В этот день в 14.00 состоится премьера фильма об уникальной архитектуре Дворца культуры «Нефтехимик» «История в камне» на интернет-ресурсах ДК и в эфире ТК «АКТИС». В это же время также в онлайн-режиме состоится праздничный флэшмоб «Мой любимый город!».

Кроме того, в 16.00 можно присоединиться к онлайн-экскурсии по мозаичным панно, посмотреть видеопрезентацию «Дар городу Ангарску» и принять участие в мастер-классе «Поздравительный». На 18.00 запланирован праздничный концерт творческих коллективов ДК «Современник» «Ангарск, для тебя с любовью».

Полная программа мероприятий размещена на главной странице официального сайта Ангарского округа .