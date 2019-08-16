День Российского кино отметят в Иркутске 27 августа

Иркутск, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел по молодежной политике администрации Иркутска приглашает принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню российского кино. 27 августа в 14:00 в кинотеатре «Звездный» стартует программа для самых юных участников праздника - с конкурсами, играми и бесплатным показом советских мультфильмов. С 20:00 начнется «Ночь кино». Зрители увидят фильмы «Домовой», «Балканский рубеж», «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел». Вход на все мероприятиях – свободный, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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