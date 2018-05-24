День славянской письменности и культуры отметили в Иркутской области 24 мая

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Большой концерт хоровых и вокальных коллективов состоялся в Иркутске 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на открытой площадке в 130 квартале выступили 27 творческих коллективов из Иркутска, Иркутского, Боханского и Шелеховского районов – это два больших сводных хора, шесть вокальных ансамблей, а также сольные исполнители и чтецы. Всего в праздничной программе приняло участие около 300 исполнителей.

Иркутским областным Домом народного творчества и Иркутским региональным отделением Всероссийского хорового общества мероприятие было задумано в формате акции единого действия. В 18.00 в крупных городах Приангарья была исполнена известная песня «Гляжу в озёра синие» из советского кинофильма «Тени исчезают в полдень».

Также во время концентра прозвучали музыкальные произведения отечественных композиторов и русской классической хоровой школы, в том числе лучшие образцы песенной культуры Приангарья. В Иркутске на площадке в 130-м квартале их исполнили вокальные ансамбли «Исхиночка» Молодежного муниципального образования, «Ангарочка» и «Чистые ключи» из Боханского района, хор русской песни «Луговые росы» Марковского муниципального образования, народная фолк-группа «Зарев цвет» Иркутского областного Дома народного творчества. Участие в праздновании принял сводный хор Городского творческого клуба «Любимовка» Иркутска, включающий народные хоры имени Шульги, «Иркутяночка» и «Сибиряне», хоры «Ивушка» и «Россияночка».

Двухчасовая программа праздника завершилась выступлением большого сводного хора детей и молодежи, в составе которого было 12 коллективов. Это хор молодежи и студентов ИГУ, народный вокальный ансамбль «Пой, Friend!» ИрНИТУ, а также хоровые коллективы Иркутского регионального колледжа педагогического образования, Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена, Центра развития детей им. Самарина из Шелехова, Иркутской областной детской школы искусств, детских музыкальных школ №1, №3, №7, Иркутска, детских школ искусств №4, №9, №10 Иркутска.

Концерты хоровых коллективов в день святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность, в России стали традиционными. В Иркутске они проходят с 2014 года.