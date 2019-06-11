Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Девятый фестиваль национальных культур прошел в Иркутске в рамках празднования Дня России. На площади у памятника Александру Третьему всех собравшихся поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В нашем городе сложилась хорошая традиция – проводить в День России Фестиваль национальных культур. Ежегодно в нем принимают участие порядка 8 тысяч иркутян. Это говорит о том, что интерес к сохранению национальных и культурных ценностей – огромен. Многие поколения иркутян трудились на благо нашего города. Вне зависимости от национальности, вероисповедания, делали все, чтобы Иркутск – рос и развивался, – отметил глава областного центра.

Также на праздничном концерте мэр Дмитрий Бердников вручил молодым иркутянам главный документ – паспорт гражданина РФ.

В рамках фестиваля на площади у Александра Третьему для иркутян был организован концерт. Его специальными гостями стали участники музыкального коллектива SHONO, которые сыграли на традиционных бурят-монгольских инструментах и исполнили бурятские сказания, эпосы-улигеры и современные композиции в фолк-роковой обработке. Кроме того, для иркутян и гостей города представители национально-культурных центров провели мастер-классы по вышивке, каллиграфии и декоративно-прикладному искусству, презентовали ремесленные мастерские, традиционные костюмы. Также гости смогли сыграть в «подвижные» динамические шахматы огромными фигурами, армянские шашки «тама», нарды и другие национальные игры.