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Культура
22.04.2020

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» сыграют концерт на Okko

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рок-дива Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» 24 апреля выступят с сольным концертом «…И все будет хорошо!» в рамках «Шоу ON!», совместного проекта Сбербанка и Okko. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Группа порадует поклонников любимыми хитами. В эфире Okko прозвучат в том числе «Морячок», «Рубеж», «31-я весна», «Юго-2», «Инстаграм», «Секунду назад», «Столица», «Ты дарила мне розы», «Казино» и, конечно, «Гавань» — песня, строчка из которой дала название программе.

Онлайн-трансляция начнется в 19:00 мск. Шоу будет доступно подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

– Согласно завету Иосифа Бродского не выходить из комнаты, мы по-прежнему самоизолируемся. Однако это – абсолютно точно не повод опускать руки! «Ночные снайперы» – прежде всего концертная группа; здорово, что есть возможность и в данных условиях это продемонстрировать. Мы сыграем на Оkko полноценный сет, электрический, жаркий, дерзкий и нежный. Можно танцевать, а можно обниматься, можно слушать одному в наушниках или подключить колонки и соседей. Будем раздвигать виртуальные границы, не теряя качества видео и звука, будем слушать «снайперские» хиты и премьеры, будем участвовать в разговоре в прямом эфире. Будет рок-н-ролл!, – сказала Диана Арбенина.

«Шоу ON!» – проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.

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