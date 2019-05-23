Для иркутян 24 мая проведут открытый концерт фестиваля «Дни славянской письменности и культуры»

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Концерт хоровых и вокальных ансамблей пройдёт в Иркутске 24 мая в рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Участие в праздничной программе областного фестиваля в Иркутске примут более 350 человек. 29 хоровых и вокальных коллективов из разных муниципальных образований Иркутской области выступят на открытой площадке у ТРК «Модный квартал». Они исполнят музыкальные произведения русской классической хоровой школы и известных отечественных композиторов – Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Евгения Крылатова и других. Будет спета и одна общая песня на музыку и слова Олега Анофриева «Какая песня без баяна».

Трёхчасовая программа праздника завершится выступлением Большого хора детей и молодежи, сформированным Иркутским региональным отделением (филиалом) Всероссийского хорового общества. В его составе 14 коллективов.