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Культура
07.06.2018

Для набережной Ангары в Иркутске разработали аудиогид

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская научная библиотека имени Молчанова-Сибирского 8 июня презентует аудиогид-путеводитель «Иркутская набережная». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Путеводитель от специалистов «Молчановки» расскажет о многочисленных достопримечательностях, расположенных на бульваре Гагарина и Нижней набережной Ангары – это памятники истории и культуры Иркутска, здания, выполненные в соответствии с архитектурными стилями прошлого и современности. Всего в экскурсии более 50 интереснейших объектов.

Аудиогид по набережной Ангары размещен на платформе izi.TRAVEL – крупнейшей площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.

На презентации библиотекари дадут подробные инструкции по пользованию аудиогидом, проведут викторину по истории Иркутска, где каждый участник получит небольшой приз. Также у участников презентации появится возможность побывать внутри библиотечного автомобиля КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания).

КООРДИНАТЫ:

  • Презентация аудиогида начнётся в 17.00 на бульваре Гагарина у памятника Александру Третьему.

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