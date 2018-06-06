|Культура
|07.06.2018
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Для набережной Ангары в Иркутске разработали аудиогид
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Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская научная библиотека имени Молчанова-Сибирского 8 июня презентует аудиогид-путеводитель «Иркутская набережная». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
Путеводитель от специалистов «Молчановки» расскажет о многочисленных достопримечательностях, расположенных на бульваре Гагарина и Нижней набережной Ангары – это памятники истории и культуры Иркутска, здания, выполненные в соответствии с архитектурными стилями прошлого и современности. Всего в экскурсии более 50 интереснейших объектов.
Аудиогид по набережной Ангары размещен на платформе
На презентации библиотекари дадут подробные инструкции по пользованию аудиогидом, проведут викторину по истории Иркутска, где каждый участник получит небольшой приз. Также у участников презентации появится возможность побывать внутри библиотечного автомобиля КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания).
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