Иркутск, 26.08.19, - Для съемок фильма о приезде Владимира Высоцкого в Иркутск ищут участников тех событий. Об этом рассказала креативный продюсер проекта Анастасия Зверькова на пресс-конференции, посвященной Дню российского кино.

- Было бы здорово, если бы люди, особенно старатели, которые встречались с Владимиром Высоцким в 70-е годы во время его приезда в Иркутскую область, нашлись. Мы бы сняли с ними интервью для нашей документальной картины. Мы сейчас нашли одного человека, через которого пытаемся найти очевидцев, но пока результата нет, - рассказала Анастасия Зверькова.

О самом фильме немного рассказал руководитель молодёжного центра иркутского регионального отделения «Союза кинематографистов России» Юрий Яшников.

- Картина сейчас в разработке. Есть легендарный приезд Владимира Высоцкого в нашу область и очевидно, что об этом должно быть рассказано. Форму мы сейчас ищем, и она сильно зависит от интервью с другом Владимира Семеновича Вадимом Тумановым. Нам видится, что его интервью должно лечь в основу ленты. Но ему уже 90 с лишним лет, пока снять интервью не получается. Фильм мы выпустим в любом случае, но от этого человека целиком зависит его форма, - отметил Юрий Яшников.

Известно, что режиссером ленты будет Павел Скоробогатов. Сейчас он учится в Москве в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, но это не помешает ему воплотить в жизнь свои проекты.