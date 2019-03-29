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Культура
31.03.2019

Для создания модельных библиотек в 2019 году Иркутская область получит 35 млн рублей

Иркутская область, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек в муниципальных образованиях в этом году Иркутская область получит 35 млн рублей из федерального бюджета.

Эти средства будут направлены на модернизацию деятельности муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления, пишет пресс-служба губернатора. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Для конкурсного отбора среди субъектов страны в министерство культуры Российской Федерации от Приангарья было направлено 11 заявок. Их сформировал региональный проектный офис по созданию модельных библиотек, организованный на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского.

Заявки шести муниципальных библиотек Иркутской области были одобрены. Это Центральная библиотека Заларинской централизованной библиотечной системы, библиотека-филиал №10 Централизованной библиотечной системы Ангарского городского округа, библиотека «Истоки» Централизованной библиотечной система Саянска, Бугульдейская сельская библиотека, Библиотека Байкальска, библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы Тулуна.

Создание модельных библиотек подразумевает обеспечение доступа пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет», создание точек доступа к «Национальной электронной библиотеке». Кроме того, предполагается создание современного библиотечного пространства, формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов, регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп населения, соответствующая профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки.

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