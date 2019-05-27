Дмитрий Бердников принял участие в праздничном вечере, посвященном Дню библиотек

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Праздничный вечер, посвященный общероссийскому Дню библиотек, состоялся в читальном зале Центральной городской библиотеки Иркутска имени Потаниной.

В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Библиотеки Иркутска занимают особое место в городской культуре и общественной среде. Они традиционно являются хранилищем нашей истории, культурных ценностей и духовных традиций, в них ведется серьезная научная и исследовательская работа, – отметил глава города. – Краеведческая работа библиотек помогает всей педагогической системе образовательных учреждений Иркутска. Такая просветительская деятельность важна и для взрослых, и для подрастающего поколения иркутян.

Дмитрий Бердников вручил приветственные адреса в связи с присвоением государственных наград работникам библиотечной системы города Иркутска, а также благодарности и почетные грамоты мэра. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры Иркутска «Централизованная библиотечная система» Наталье Кустовой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», директору МБУК «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых» Людмиле Прониной объявлена благодарность президента Российской Федерации.

СПРАВКА:

Централизованная библиотечная система была создана в 1980 году с целью объединения разрозненных библиотек разных систем и ведомств города Иркутска. В настоящее время учреждение объединяет 24 муниципальных библиотеки: 16 общедоступных (публичных) и восемь детских, а также два библиотечных пункта.

Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых создан в 1996 году. В настоящее время в учреждении действуют фонд редких книг, отдел обслуживания взрослого населения, детско-юношеский сектор, информационно-библиографическое агентство, сектор организации досуга, информационная служба «Образование» и другие.

Ежегодно порядка 90 тысяч человек ежегодно посещают филиалы Централизованной библиотечной системы города, почти 20 тысяч – Гуманитарный центр – библиотеку имени семьи Полевых.