Дни короткометражного кино пройдут в Иркутске 21 и 22 декабря

Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 21 и 22 декабря в Большом зале иркутского Дома кино в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» пройдут некоммерческие показы игровых короткометражных лент.

В этом году Иркутский областной кинофонд представит иркутянам 2 кинопрограммы:

21 декабря - «Звёзды в коротком метре» - 5 картин 2018-2019 гг., 5 комических и драматических историй из жизни людей разных возрастов, профессий и социальных статусов. Это фильмы с участием популярных актеров: Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Александра Яценко.

22 декабря - «Фестивальные хиты» - сборник из 6 короткометражек, вышедших в 2019 году, но уже обративших на себя внимание, благодаря ряду авторитетных кинофестивалей. Это обладатели главных призов фестиваля «Короче» - фильм «Подводник», и «Кинотавра» - картина «Топливо», а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля.

КОНКРЕТНО:

Начало показов в 19:00. Вход для зрителей свободный.

Адрес Дома кино: ул. Мухиной, 2а.

Телефон для справок 56-70-60 (доб. 1507, 1508).