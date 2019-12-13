|Культура
|14.12.2019
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Дни короткометражного кино пройдут в Иркутске 21 и 22 декабря
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Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 21 и 22 декабря в Большом зале иркутского Дома кино в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» пройдут некоммерческие показы игровых короткометражных лент.
В этом году Иркутский областной кинофонд представит иркутянам 2 кинопрограммы:
21 декабря - «Звёзды в коротком метре» - 5 картин 2018-2019 гг., 5 комических и драматических историй из жизни людей разных возрастов, профессий и социальных статусов. Это фильмы с участием популярных актеров: Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Александра Яценко.
22 декабря - «Фестивальные хиты» - сборник из 6 короткометражек, вышедших в 2019 году, но уже обративших на себя внимание, благодаря ряду авторитетных кинофестивалей. Это обладатели главных призов фестиваля «Короче» - фильм «Подводник», и «Кинотавра» - картина «Топливо», а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля.
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