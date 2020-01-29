Дом народного творчества приглашает на открытие выставки «Узорная летопись культуры»

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном Доме народного творчества 31 января откроется выставка «Узорная летопись культуры», посвященная народному костюму и вышивке. Экспозиция станет первой из цикла, который посвящен 80-летнему юбилею Дома народного творчества.

На выставке можно будет увидеть более 50 творческих работ. Это произведения мастериц ИРОО «Союз мастеров народного искусства «Оникс», а также мастериц из Тулунского, Зиминского, Заларинского и Нижнеудинского районов Иркутской области. Центром экспозиции станет народный костюм. Он был создан рукодельницами учебно-творческой мастерской «Русский костюм», под руководством народного мастера Иркутской области Светланы Ереминой.

Вышивка, представленная на выставке, отразит фольклорные мотивы русских, украинцев, белорусов смешавшиеся в сибирской культуре, но сохраняющие связь с историческими корнями, а также новые приемы, разработанные мастерами области. Главный из них – самобытная техника «Иркутской глади», созданная народным мастером Иркутской области Марией Азеевой. Наряду с работами именитых мастериц в экспозицию войдут образцы вышивки от рукодельниц из разных уголков Иркутской области во всем их многообразии.

В рамках открытия выставки народный мастер Иркутской области Светлана Ерёмина проведет авторскую экскурсию о костюме, а народные мастера Иркутской области Валентина Щенова и Нина Медведок расскажут о богатстве вышивальных традиций.

КООРДИНАТЫ:

Открытие выставки состоится 31 января в 14:00, вход свободный. Место проведения: Иркутск, ул. 3 июля, 17 А, отдел «Ремесленное подворье». Справки по тел: 8(3952) 487-130.