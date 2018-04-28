Дома культуры в Заларях и поселке Забитуй Аларского района намерены открыть в конце 2018 года

Заларинский район, Аларский район, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич посетила строящиеся объекты в поселке Залари, а также поселке Забитуй Аларского района, где завершаются работы по возведению новых домов культуры. Открыть их планируют в конце 2018 года.

Как сообщает пресс-служба регправительства, оба объекта расположены на месте снесенных ранее старых зданий учреждений культуры, которые находились в аварийном состоянии и не подлежали капитальному ремонту.

Напомним, строительство дома культуры в райцентре Заларинского района было начато в июне 2017 года. На сегодняшний день оно полностью завершено, ведется благоустройство территории. На первом этаже нового учреждения оборудован зрительный зал на 210 мест, помещения для работы различных кружков, костюмерная комната. На втором этаже будет размещена библиотека, конференц-зал и хореографический класс. Учреждение, как и прежний дом культуры, будет называться «Современник». В новое здание переедут шесть клубных формирований – студия прикладного творчества «Волшебная петелька», хореографические и вокальные коллективы, шахматный клуб «Белый король», а также любительский фольклорный ансамбль «Черемушки», который имеет звание «народный».

Подходит к концу и строительство дома культуры в Забитуе. На объекте выполнено устройство монолитных рам и перекрытий, кладка двух этажей наружных стен и перегородок. Кроме того, завершена кладка стен спортзала, смонтированы арочные конструкции, продолжаются внутренние строительно-монтажные работы. Установлены оконные и дверные блоки, элеваторный узел в цокольном этаже и внутренняя отопительная система, идут отделочные работы второго этажа.

В новом доме культуры располагается зрительный зал на 150 мест, хореографический класс, рабочие кабинеты, спортивный зал и библиотека. Учреждение оснастят кинооборудованием, мебелью и оргтехникой.

Возведение двух объектов осуществляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» и финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Стоимость строительства дома культуры в поселке Залари составляет 41,7 млн рублей, в поселке Забитуй – 84,8 млн рублей.