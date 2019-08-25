|Культура
|26.08.2019
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Досъемку подводной сцены к фильму «Даю посадку» проведут на Байкале
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Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал проведут досъемку подводной сцены к короткометражке «Даю посадку» с Дмитрием Певцовым. Об этом 26 августа сообщила режиссер и сценарист ленты Анастасия Зверькова на пресс-конференции, посвященной кинофестивалю «Человек и природа».
– Сейчас идет организация этой сцены. Участвовать в ней будет Дмитрий Певцов, – пояснила она.
Напомним, недавно актер согласился выкроить время в своем плотном гастрольном графике и стать почетным гостем 18-го международного кинофестиваля «Человек и природа», пока что идут переговоры о точной дате его приезда. Сам фестиваль пройдет с 19 по 23 сентября 2019 года.
Между тем, короткометражка «Даю посадку» о хранителе заброшенного аэродрома в небольшом поселке на берегу Байкала сейчас находится на стадии монтажа.