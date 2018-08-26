Движение вверх: российское кино завоевывает интерес зрителей

РФ, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В День российского кино компания «МегаФон» представляет подборку российских фильмов, не все из которых были популярны в широком прокате, но являются яркими представителями отечественного кино и поднимают важные социальные темы. Все представленные киноленты можно с легкостью найти в сервисе «МегаФон.ТВ». Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, в последние годы российские киноленты значительно опережают иностранные по темпам прироста зрителей и кассовым сборам. За первое полугодие 2018 года доля российского кино в кинотеатрах страны достигла 40%, а количество зрителей превысило 42 миллиона. Современные технологии позволяют смотреть новинки кинопроката не только в кинотеатрах, но и на смартфонах и планшетах в любом месте. Как это можно сделать? Воспользоваться стриминговым сервисом «МегаФон.ТВ», в котором представлены как новинки проката, так и признанная классика в самых разных жанрах. «Движение вверх», режиссер Антон Мегердичев. Спортивная драма, основанная на реальных событиях и повествующая о невероятном противостоянии сборных СССР и США по баскетболу на XX летних Олимпийских играх в Мюнхене. На протяжении 36 лет до этой роковой встречи сборная США была непобедимой. Никто даже и не думал, что такого грозного соперника кто-то сможет победить. Однако тренер сборной СССР, несмотря ни на что, верил в свою команду. И в результате смог заставить и самих игроков поверить в то, что они смогут совершить невозможное. «Кука», режиссер Ярослав Чеважевский. Душевный фильм для тихого приятного вечера. История о том, как маленькой девочке пришлось стать взрослой и в одиночку противостоять этому страшному миру. Блистательная Дина Корзун, сыгравшая соцработницу Лену, и потрясающая Анастасия Добрынина, исполнительница роли Куки, захватывают внимание зрителя с первых кадров. Фильм, после просмотра которого хочется, чтобы каждая Кука в мире встретила свою тетю Лену. «Неадекватные люди», режиссер Роман Каримов. Фильм не из разряда остросюжетных, динамика таких фильмов кроется в отношениях и метаморфозах внутреннего мира героев. Тихоня Виталий переезжает в Москву в поисках лучшей жизни и себя самого. Вот только у окружающих на него другие планы. Картина заставит вас улыбнуться и задать себе пару-тройку вопросов. «Дурак», режиссер Юрий Быков. Российский социальный драматический кинофильм. Во время просмотра невольно примеряешь на себя сцены из фильма: «А я бы забил тревогу?», «А я бы на месте его жены уехала?». Трудно дать честный ответ. Ясно одно: таким дуракам, как Дмитрий Никитин, в России не выжить, а без них ничего не изменить. «Класс коррекции», Иван Твердовский. Социальная драма о подростках, снятая по мотивам одноименной повести Екатерины Мурашовой. Девочка-колясочница после долгих лет обучения на дому приходит в школу, где впервые сталкивается с любовью и с жестокостью. Картина поднимает многие важные проблемы: уродство системы образования, отсутствие безбарьерной среды. Но главное, она показывает подростков – категоричных и беззащитных, подверженных влиянию толпы и громко заявляющих о себе. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? мегафон

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