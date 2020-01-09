«Единая Россия» провела в Усть-Кутском районе «книжный» фотоконкурс

Усть-Кутский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе подвели итоги фотоконкурса «Новый год встречаем с новой книгой». Участниками конкурса стали 17 жителей района в возрасте от 14 до 62 лет. Организатором мероприятия выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.

Более 30 работ представили на конкурс 17 участников в возрасте от 14 до 62 лет. Компетентным жюри были выявлены победители по семи номинациям. Победителями и призерами стали: Александр Добролюбов (номинация «Дед Мороз, Снегурочка и книга»), Глеб Тумаков (номинация «Новый год спешит в библиотеку»), Надежда Прокушева (номинация «С новой книгой – в Новый год»), Наталья Бернацкая (номинация «Чтение и новогодние приключения»), Егор Тарасов (номинация «Новогодние каникулы с любимыми литературными героями»), Любовь Михайличенко (номинация «Прочитай под Новый год»), Любовь Потапова (номинация «Книга – лучший новогодний подарок») и Алексей Рязанов (номинация «Книга – лучший новогодний подарок»).

Грамоты и сертификаты в книжный магазин победителям вручили исполнительный секретарь Усть-Кутского городского местного отделения «Единой России» Елена Липарева и секретарь Усть-Кутского местного отделения партии Владислав Наумов.

– Каждая фотография получилась уникальной и неповторимой. Мы благодарим всех участников за то, что смогли передать на снимках всю любовь к книге. В ближайшее время совместно с межпоселенческой библиотекой мы планируем организовать фотовыставку по данным работам, – подчеркнул Владислав Наумов, обращаясь к участникам.