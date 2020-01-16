Электронный билет введут в музее «Тальцы» с мая 2020 года

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Архитектурно-этнографический музейный комплекс «Тальцы» с мая 2020 года вводит электронные входные билеты. Об этом на пресс-конференции 16 января сообщил директор учреждения Владимир Тихонов. – В этом мы будем первыми среди музеев Иркутской области, – пояснил он. С начала года в «Тальцах» побывало более 17 тысяч человек. Всего за год предполагается принять около 250 тысяч посетителей. Впрочем, по словам Владимира Тихонова, сейчас музей работает не в полную силу, задействовано только 35% от проектной мощности. Когда эти показатели будут доведены до 100% – а именно, построены и введены различные экспозиционные комплексы, – «Тальцы» будут в силах принять за год и 6 миллионов посетителей, считает директор музея. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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