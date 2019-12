Эмир Кустурица дал концерт в Иркутске и заявил о намерении построить дом на Байкале

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 ноября состоялся концерт известного сербского режиссера Эмира Кустурицы и его коллектива «The No smoking Orchestra». Иркутск стал частью мирового тура в поддержку нового альбома «Дипломатический корпус». Перед выступлением зарубежный артист дал пресс-конференцию. Со вступительным словом выступил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников, который рассказал, что в Иркутске снимают фильм об Эмире Кустурице и его музыке. Сюжет станет частью кинолетописи «Земля у Байкала». Режиссер - руководитель отдела по развитию кинопроизводства Полина Степанова. Во время визита сербского гостя в столицу Приангарья она всюду следовала за ним и фиксировала самые яркие моменты «иркутских каникул». Также в фильм попадут зарисовки о выступлении коллектива «The No smoking Orchestra» в Красноярске, Омске и Новосибирске. Затем слово передали именитому гостю. Он сказал, что Сибирь – часть нового мира, который сейчас строится на планете. В этой части планеты есть все, что нужно для жизни, а у молодых людей все условия для того, чтобы заниматься искусством и сохранять русскую культуру. – Я очень рад, что вечером мы будем играть музыку. Она очень оригинальна, очень эклектичная, своеобразная, это музыка Балканского полуострова. Всегда эта музыка была родственна русской. Это ностальгические славянские мотивы, – подчеркнул Эмир Кустурица. Также он рассказал, что планирует в первой половине 2020 года закончить свой роман, в основе которого – великое произведение «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Затем начнутся съемки фильма. Кроме того, сербский режиссер ответил, что не отказался от планов построить дом на Байкале и планирует это сделать также в 2020 году. – В Сибирь люди ехали за какие-то преступления в качестве наказания. Но я увидел, что здесь нет наказания, здесь есть жизнь. Это самая чистая часть нашей планеты. Я, если это будет возможно, буду часто приезжать в Сибирь, – подытожил режиссер. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

