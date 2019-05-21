Эвенкийский новый год встретят иркутяне 25 мая

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 25 мая пройдет необычный для горожан и гостей города праздник – встреча Нового года «Икэнипкэ» по эвенкийскому календарю. По словам организаторов, на мероприятии можно будет пообщаться, узнать новости, познакомиться с самобытной культурой северян, попробовать северную кухню, увидеть уникальные изделия из кожи, меха, бисера, а также посостязаться в силе и ловкости. Кроме того, гостям праздника предлагают прокатиться на живом олене, запечатлеть себя в эвенкийском костюме на фоне чума, рядом с медведем, сделать мини-портреты. Праздник организуют Иркутская городская общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера», Иркутская региональная «Ассамблея народов России» и Центр культуры коренных народов Прибайкалья. В программе: обряд очищения «Чичипкан»;

самобытные народные песни;

эвенкийский хоровод «Ехорье»;

выставка-ярмарка изделий народного творчества;

«Северное многоборье» (метание маута, прыжки через нарты, перетягивание палки и др.);

фотовыставка коренных малочисленных народов Севера;

презентация эвенкийской кухни;

мастер-классы ««Резьба по кости», «Эвенкийские писаницы», «Бисероплетение»;

чеканка памятных монет «Икэнипкэ»;

работа фотозоны. КООРДИНАТЫ: Эвенкийский новый год отпразднуют 25 мая с 13:00 до 18:00 на площадке «Ракушка». Телефон для справок: 8-924-70-50-484. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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