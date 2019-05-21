|Культура
|21.05.2019
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Эвенкийский новый год встретят иркутяне 25 мая
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Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 25 мая пройдет необычный для горожан и гостей города праздник – встреча Нового года «Икэнипкэ» по эвенкийскому календарю.
По словам организаторов, на мероприятии можно будет пообщаться, узнать новости, познакомиться с самобытной культурой северян, попробовать северную кухню, увидеть уникальные изделия из кожи, меха, бисера, а также посостязаться в силе и ловкости. Кроме того, гостям праздника предлагают прокатиться на живом олене, запечатлеть себя в эвенкийском костюме на фоне чума, рядом с медведем, сделать мини-портреты.
Праздник организуют Иркутская городская общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера», Иркутская региональная «Ассамблея народов России» и Центр культуры коренных народов Прибайкалья.
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