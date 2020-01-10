Фестиваль «Хроники исчезающих деревень» в Бурятии признали на федеральном уровне

Бурятия, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «Хроники исчезающих деревень» в Бурятии стал лауреатом Всероссийского конкурса «Россия: этнический комфорт-2019». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минкультуры.

Байкальский Межрегиональный фестиваль-конкурс студенческих и любительских театральных коллективов «Хроники исчезающих деревень» проходил в октябре 2019 года. Это был масштабный фестиваль народных театров, включавший показы спектаклей-вербатимов по документальным материалам, собранным творческой экспедицией фестиваля в деревнях.

– Тема деревни близка каждому человеку, деревня – это наши истоки, корни, традиции, предки. Для молодого поколения, для тех, кто не рос в деревне, наш артпроект – это культурно-познавательный экскурс в историю родного края, – рассказали организаторы.

Музыку для проекта и спектаклей написала Сарантуяа Жалцанова. В работе композитор вдохновлялась народными русскими, бурятскими, эвенкийскими песнями, которые исполняли жители деревень.