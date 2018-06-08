|Культура
|09.06.2018
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Фестиваль гитарной песни «Илимская лира» в этом году приурочен к 45-летию Усть-Илимска
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Усть-Илимск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С 13 по 15 июля в Усть-Илимске пройдет 26-й ежегодный фестиваль гитарной песни «Илимская лира».
Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Илимска, в этом году его программа будет посвящена 45-летию Усть-Илимска, а состоится мероприятие на прибрежной территории АО Курорт «Русь».
Планируется, что участниками фестиваля станут порядка 40 бардов из Усть-Илимска, Братска, Иркутска и других городов Сибири. На этот раз исполнители не будут определять лучшего, «Илимская лира» пройдет в формате различных концертов. Так, участники выступят с поэтическими произведениями, прозвучат песни для детей и о детях, о Родине, юмористические музыкальные номера и так далее. Кроме того, важной частью программы станет концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. А в последний день фестиваля состоится гала-концерт с исполнением самых ярких номеров.
Сейчас ведется подготовка к мероприятию, 6 июня прошло заседание организационного комитета, а вскоре начнется сбор заявок от участников. Организаторы подчеркивают, что «Илимская лира-2018» состоится в любую погоду.
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