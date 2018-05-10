Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» стартовал в Иркутске 9 мая

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Восьмой международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» открылся в Иркутске 9 мая. Концерт был посвящен памяти всемирно известного русского баритона Дмитрия Хворостовского и военным, патриотическим песням, которые исполнял певец.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в концерте приняли участие Губернаторский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, народная артистка России Лариса Марзоева, оперная певица из Латвии Ольга Баришмане, солистка венской оперы Стелла Григорян, солист Национального театра Белграда Владимир Андрич, солист музыкального театра Республики Карелия Евгений Иганс, солистки Иркутской областной филармонии Екатерина Переверзева и Мария Тощева, камерный хор Иркутской областной филармонии.

Напомним, фестиваль продлится до 13 мая. Второй день фестиваля посвящен оперной и камерной музыке, прозвучат арии из оперных шедевров П.И. Чайковского, Дж. Верди, Р. Глиэра, а также песни народов России, Латвии, Украины и Армении в сопровождении фортепиано, скрипки и дудука.

В пятницу, 11 мая, состоится «Вечер танго». В программе – произведения выдающегося аргентинского музыканта и композитора второй половины двадцатого столетия Астора Пьяццоллы. Выступят солистка Венской оперы Стелла Григорян (Австрия) и друг Астора Пьяццолы, пианист Густаво Бейтельман. Иркутским зрителям они представят программу, которую исполняли в Вене и Париже.

В рамках фестиваля 12 мая пройдет уже ставший традиционным отборочный тур престижного международного конкурса вокалистов BELVEDERE. Его отборочные туры проводятся на сценах известных театров мира – таких, как Ла Скала в Милане, Королевская опера Ковент Гарден в Лондоне, Семперопер в Дрездене, опера Кейптауна, Гранд Опера Хьюстона. В этом году на участие в конкурсе поступило восемь заявок. Столицу областного центра представит артист Музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов.

Жюри отборочного тура возглавляет Илмар Лапиньш, в состав вошли Стелла Григорян, заслуженный работник культуры России Анастасия Дурбажева (Иркутск), руководитель культурного центра Словении в Австрии Антон Левстек (Вена, Австрия). Финальный тур международного конкурса пройдет в Латвии, в Юрмале, на сцене концертного зала «Дзинтари» в июне 2018 года.

СПРАВКА:

Фестиваль впервые был проведен в 2011 году. Его учредителями являются министерство культуры и архивов Иркутской области и государственное автономное учреждение культуры «Иркутская областная филармония». Задача мероприятия – популяризация оперной музыки, достижений отечественной и зарубежной классической вокальной культуры, поддержка молодых вокалистов. Автор идеи и бессменный художественный руководитель фестиваля – Илмар Лапиньш.