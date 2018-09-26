Фестиваль «Театральная провинция» в Черемхово открыл спектакль, созданный по партийному проекту «Культура малой родины»

Черемхово, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 24 по 29 сентября в Черемхово проходит третий межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». Об этом сообщает пресс-служба иркутского отделения партии «Единая Россия».

Фестиваль был создан в честь известного черемховца, российского драматурга, сценариста и актера Владимира Гуркина и впервые прошел в 2014 году. С тех пор раз в два года на сцене Черемховского драматического театра коллективы из разных провинциальных театров страны показывают свои новые постановки. В этом году за семь фестивальных дней выступят театральные коллективы из Прокопьевска, Рубцовска, Москвы, Магадана, Томска и Благовещенска.

Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка Черемховского драматического театра имени Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Это последняя пьеса мастера, написанная им в 2005 году. События пьесы разворачиваются в небольшой уральской деревушке и основаны на реальных фактах из жизни семьи самого автора. Постановка спектакля стала возможной благодаря участию театра в партийном проекте «Единой России» «Культура малой родины». Приглашенным режиссером выступил художественный руководитель Калужского областного драматического театра Владимир Хрущев.

Партийный проект «Культура малой родины» реализуется в Иркутской области с 2017 года. Координатором проекта является депутат Государственной Думы от Иркутской области Андрей Чернышев, председатель общественного совета, заместитель директора по связям с общественностью и муниципальными образованиями библиотеки имени Молчанова-Сибирского Вера Кутищева.

– Театральным сообществом Иркутской области очень хорошо был воспринят наш партийный проект «Культура малой родины», благодаря которому в афишах театров Иркутска, Братска, Усть-Илимска и Черемхово появились новые прекрасные спектакли. Мы по-прежнему в авангарде театрального движения нашей страны и особенно приятно, что город Черемхово является точкой притяжения для всех любителей театрального искусства. Мы еще раз убеждаемся в том, что этот фестиваль объединяет по-настоящему талантливых и неординарных людей: актеров, режиссеров, драматургов, и, конечно же, благодарную публику, которая готова снова и снова аплодировать мастерам сцены, –отметила на открытии фестиваля заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова.

В рамках фестиваля запланирована большая образовательная программа, в ходе которой пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению. В жюри «Театральной провинции» доцент кафедры сценической речи Театрального института имени Щукина Елена Ласкавая, драматург, актер и режиссер Дмитрий Минчёнок, театральный критик, главный администратор Химкинского драматического театра «Наш дом» Ирина Кайгородова. Организатором фестиваля является Черемховский драматический театр имени Гуркина при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и администрации Черемхово.

Напомним, в Иркутской области по проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» на обновление материально-технической базы театров и на постановки премьерных спектаклей из федерального бюджета направлено более 21 млн рублей. Общий объем средств, на реализацию проекта партии Единая Россия», с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов – более 64 млн рублей.