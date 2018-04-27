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27.04.2018

Фестиваль военно-патриотической песни «Воинское братство» проведут в Иркутске 28 апреля

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль военно-патриотической песни «Воинское братство», посвященный Дню Великой Победы, пройдет в областном центре 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Председатель Иркутской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным  и межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска отметила, что участниками 16-ого фестиваля станут ветераны военной службы, силовых структур, Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, личный состав воинских частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, молодежные творческие коллективы и общественные организации.

КООРДИНАТЫ:

  • Фестиваль пройдет 28 апреля в 12.00 по адресу проспект Маршала Жукова, 56 (ДКЦ «Дружба»).

Напомним, в областном центре пройдет около 300 мероприятий, посвященных Дню Победы. С 23 апреля в городском молодежном центре по телефону 436-366 можно получить информацию об акции «Бессмертный полк». 24 апреля в Иркутске стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 27 апреля в Доме ветеранов войны и труда пройдет акция «Ветеран живет рядом». 3 мая состоится героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» с участием студентов высших и средне-специальных учебных заведений. Торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь», траурная церемония на Амурском кладбище и митинг у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову пройдут 4 мая. Уроки мужества, тематические выставки, конкурсы рисунков, концерты для ветеранов состоятся в течение апреля и мая в учреждениях образования и культуры города. На спортивных площадках пройдут соревнования, посвященные Дню Победы. Активное участие в праздновании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут общественные организации областного центра, в том числе и ТОСы. Подробный план мероприятий размещен на сайте администрации города.

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