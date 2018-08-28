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Культура
29.08.2018

Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), – С 1 по 12 сентября в Иркутске пройдет 13-й международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Генеральным спонсором фестиваля уже  шестой год подряд выступает Иркутская нефтяная компания.

Фестиваль откроется концертом Национального филармонического оркестра России под руководством легендарного дирижера Владимира Спивакова. Идейный вдохновитель фестиваля пианист Денис Мацуев и скрипачка-виртуоз Александра Конунова примут участие в концертной программе первого дня фестиваля.

Как сообщает пресс-служба ИНК, в этом году в Иркутск приедут скрипачи Даниель Лозакович, Кристин Баланас и Борис Бровцын и виолончелист Нарек Ахназарян. Пройдут концерты симфонического оркестра республики Татарстан, состоится музыкально-театрализованное представление по произведениям Валентина Распутина «Я никак не привыкну к себе». Актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская сыграют в музыкальном спектакле «Неизвестный друг» по рассказу Ивана Бунина режиссера Валерия Галендеева.

Кроме того, «Звезды на Байкале» возвращают формат джазового концерта, в котором примут участие, помимо признанных мэтров, стипендиаты фонда «Новые имена» и участники телепроекта канала «Россия 1» «Синяя птица». По традиции «Новые имена» проведут конкурсный отбор юных дарований Приангарья – в рамках фестиваля 11 сентября пройдет благотворительный аукцион «Нота До».

Также напомним, в 2018 году специальным гостем фестиваля станет сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» легендарного Каннского фестиваля Эмир Кустурица. Он выступит в качестве участника фолк-рок группы «The No Smoking Orchestra» на концерте в формате опен-эйр на набережной реки Ангара 12 сентября.

СПРАВКА:

  • Фестиваль был создан в 2004 году по инициативе Дениса Мацуева и руководства Иркутского музыкального театра. Первоначально проводившийся раз в два года фестиваль быстро стал неотъемлемой частью культурной жизни региона, и в 2008 году было принято решение проводить фестиваль ежегодно.

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