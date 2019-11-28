Фильм «Коридор бессмертия» о малоизвестных фактах блокады Ленинграда попал в шорт-лист премии «Золотой единорог»

Тверь, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Фильм «Коридор бессмертия», повествующий о малоизвестных фактах блокады Ленинграда, представлен в рамках Недели российского кино в Лондоне. Кинокартина вошла в шорт-лист премии «Золотой единорог», вручение которой состоится 30 ноября 2019 года. В числе актеров, снимавшихся в фильме, актёр из Твери Залим Мирзоев, сообщает «Афанасий Бизнес» .

Фильм посвящен 75-летию Великой Победы и подвигу железнодорожников, которые вместе с простыми ленинградцами зимой 1943 года всего за 17 дней построили 33-километровую ветку железной дороги Шлиссельбург – Поляны, обеспечив сообщение города и Большой Земли. Этот факт стал одним из решающих в окончательном снятии блокады Ленинграда. Движение поездов происходило в прямой видимости вражеских артиллерийских батарей: в течение года именно по этой ветке под обстрелом фашистов в осажденный город доставлялась большая часть боеприпасов и продовольствия.

В фильме заняты актеры Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Светлана Смирнова, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Игорь Ясулович, Александр Обласов.

Актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев сыграл в военной драме простого солдата.

– У меня всего-то один эпизод, но роль мне эта бесконечно дорога. Это дань уважения, благодарности Великому поколению победителей! Мой герой без имени (грузин, пожилой солдат), но для меня он до боли знаком. Безымянный солдат, спасибо тебе за то, что ты ценой своей жизни освободил нашу землю, подарил нам жизнь... Вечная память и низкий поклон»!, – в канун премьерного показа весной 2019 года напишет на своей странице Залим Хажмирзович.

Сценаристом, режиссёром-постановщиком и продюсером фильма выступил Федор Попов. Вместе с ним над проектом работали писатель и публицист Дмитрий Каралис (автор сценария), отец которого был машинистом 48-й паровозной колонны НКПС, а также писатель-фронтовик, легендарный Даниил Гранин (главный литературный и исторический консультант картины). В основу сценария также легли исследования и документы военного историка Валентина Ковальчука.

Напомним, что Федор Попов в 2018 году представлял как продюсер на Неделе российского кино в Великобритании фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», который снимался в Тверской области. Проект получил три награды — за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую актерскую работу.