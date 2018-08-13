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Культура
14.08.2018

Фильм об Александре Вампилове показали на фестивале «Окно в Европу»

Москва, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Выпускник ГИТИСа Виктор Алферов представил на фестивале «Окно в Европу» фильм «Облепиховое лето» о последних годах жизни иркутского драматурга Александра Вампилова. Об этом сообщает на сайте телеканала «Культура».

Картина рассказывает о последних годах жизни писателя, времени, когда он написал свою последнюю пьесу «Утиная охота», приехал в Москву, отдал пьесу Олегу Ефремову и ждал ответа. Получив отказ, вернулся в Иркутск, где вскоре и утонул на Байкале.

Напомним, фильм «Облепиховое лето» снимался в Москве и в Иркутске. Главную роль исполнил Андрей Мерзликин.

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