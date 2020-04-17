Фильм про музыку глины снимают в Иркутске

Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске началась работа над арт-проектом «Звездная азбука». Проект будет состоять из четырех киноновелл: «Адам», «Свет», «Вода», «Теорема струн».

В настоящее время с соблюдением всех требований к социальному дистанцированию снимается первая часть эпопеи — «Адам».

По словам организаторов, суть этой работы в том, чтобы при помощи музыкальных и пластических форм рассказать историю сотворения человека из глины. Музыка создается из производных глины — керамическая плитка, керамика, глиняная посуда, кирпич и другие.

Съемки проходят при участии иркутских художников, предпринимателей, керамистов, Иркутского керамического завода и других неравнодушных к современному искусству людей и компаний. Над проектом работают композитор Евгений Маслобоев, режиссер Иван Милов, керамист Ольга Курыкина и продакшн-студия BEZOSADKOV. Съемочный период уже завершен на 70%. Команда проекта сообщает, что «Адам» будет представлен публике осенью.

– Идея новеллы «Адам» родилась из моего желания поиграть музыку на керамической плитке… А дальше — завертелось колесо ассоциативного ряда: плитка — глина — Адам…». В подвале магазина керамической плитки и отделочных материалов «Красная Линия», любезно предоставленного Аркадием Ольгиным, был создан замечательный образчик керамической музыки — первая композиция фильма «Алфавит». Вторая музыкальная пьеса была рождена в недрах керамической мастерской Les, благодаря содействию керамиста Андрея Журавлёва, – говорит композитор Евгений Маслобоев.

– В основе фильма лежит притча о горшечнике и глине. Выражаясь метафорическим языком, это попытка кувшина понять замысел Горшечника. Мы пытаемся одновременно сочетать музыкальную импровизации с ее выражением в пластической форме. В итоге должно получиться поэтическое кино, наполненное глубоким смыслом и любовью, – уверен режиссер проекта Иван Милов.