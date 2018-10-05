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Культура
07.10.2018

Фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» вошел в конкурсную программу международного фестиваля

Иркутск, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» вошел в основную конкурсную программу международного фестиваля православного кино «Покров».

Как сообщает пресс-служба кинофонда, фестиваль пройдет в Киеве с 8 по 11 октября 2018 года.

Документальную полнометражную картину режиссера Марии Кельчевской по сценарию Анастасии Зверьковой на фестивале в Киеве будет представлять одна из героинь фильма, художник-иконописец Иркутской епархии Елена Алешина.

– Для меня, как человека воцерковленного – большая радость и честь представлять фильм на таком фестивале в Киеве – «колыбели православия». Как иконописцу мне важно посетить Свято Успенскую Киево-Печерскую Лавру, Собор Святой Софии Киевской и другие храмы, – отметила она.

Целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами. Фестиваль был учреждён в октябре 2003 году. Проводится ежегодно в канун или во время праздника «Покров Пресвятой Богородицы».

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