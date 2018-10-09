ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Культура
09.10.2018

Фильмы о сотрудниках РУСАЛа получили награды международного фестиваля в Каннах

Москва, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект РУСАЛа «Настоящие истории» получил сразу три  награды международного фестиваля корпоративных и документальных фильмов Cannes Corporate Media & TV Award.

Короткометражные фильмы о сотрудниках компании Константине Бычкове из Красноярска и Игоре Демченко из Братска получили три серебряных дельфина в номинациях Корпоративное видео и Персонал. Цель "Настоящих историй"– популяризовать профессию металлурга, показать разносторонних, талантливых и увлеченных представителей этой профессии.  Проект начался в 2017 году, и уже сняты 3 фильма. В ближайшее время свои истории также  расскажут новые герои, выбранные коллегами в результате корпоративного конкурса.

«Проект «Настоящие истории» призван показать,  что на наших заводах работают удивительные, разносторонние и сильные духом люди, жизнь которых наполнена интересными увлечениями. Мы признательны, что жюри конкурса высоко оценило вклад РУСАЛа в повышение престижа рабочих специальностей», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Cannes Corporate Media & TV Awards (https://www.cannescorporate.com/en/) — ежегодный международный фестиваль-конкурс корпоративных и документальных фильмов, организуемый агентством Filmservice International, входящим в состав International Quorum of Motion Picture Producers. Проводится с 2010 года в Каннах.

По сообщению пресс-службы БраЗа ОК РУСАЛ

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске