Фильмы о сотрудниках РУСАЛа получили награды международного фестиваля в Каннах

Москва, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект РУСАЛа «Настоящие истории» получил сразу три награды международного фестиваля корпоративных и документальных фильмов Cannes Corporate Media & TV Award.

Короткометражные фильмы о сотрудниках компании Константине Бычкове из Красноярска и Игоре Демченко из Братска получили три серебряных дельфина в номинациях Корпоративное видео и Персонал. Цель "Настоящих историй"– популяризовать профессию металлурга, показать разносторонних, талантливых и увлеченных представителей этой профессии. Проект начался в 2017 году, и уже сняты 3 фильма. В ближайшее время свои истории также расскажут новые герои, выбранные коллегами в результате корпоративного конкурса.

«Проект «Настоящие истории» призван показать, что на наших заводах работают удивительные, разносторонние и сильные духом люди, жизнь которых наполнена интересными увлечениями. Мы признательны, что жюри конкурса высоко оценило вклад РУСАЛа в повышение престижа рабочих специальностей», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Cannes Corporate Media & TV Awards ( https://www.cannescorporate.com/en/ ) — ежегодный международный фестиваль-конкурс корпоративных и документальных фильмов, организуемый агентством Filmservice International, входящим в состав International Quorum of Motion Picture Producers. Проводится с 2010 года в Каннах.

По сообщению пресс-службы БраЗа ОК РУСАЛ