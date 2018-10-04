Фильмы-призёры «Человека и Природы» снова покажут иркутянам бесплатно

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Доме кино» в октябре проведут бесплатные показы призеров фестиваля «Человек и природа», а также работ из конкурсной и внеконкурсной программ. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

Сеансы будут проходить 6-8, 20-22, 27-29 октября. Зрители увидят фильмы:

«Красный сад» (режиссер Мирбала Салимли, Азербайджан)

«Скала» (режиссер Хамид Джафари, Иран)

«Озеро Героев» (режиссер Анна Протоковило, Россия)

«Измеритель удачи» (режиссер Дмитрий Завильгельский, Россия)

«Маленькие обитатели большого города» (режиссер Джихан Чекич, Турция)

«Вавилонцы» (режиссер Алессандро Квадретти, Италия)

«Апеннины» (режиссер Эмильяно Данте, Италия)

«Чужестранка» (режиссер Эдсон Лемос Акатой, Бразилия)

«Дядя Саша или полет над Россией» (режиссер Татьяна Соболева, Россия)

«Петь» (режиссер Ольга Короткая, Польша/Россия)

А также 18 социально-экологических роликов из России, Белоруссии, Чехии, Норвегии и Германии.

В рамках проведения Эха фестиваля также планируются бесплатные показы в кинозалах по Иркутской области: в Байкальске, Слюдянке, Алзамае, рабочих посёлках Бохан и Марково; посёлках Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский; в селах Хомутово и Новожилкино. Фильмы и социально-экологические ролики конкурсной программы и внеконкурсную подборку фестиваля увидят ещё около 4 тысяч человек.

Напомним, за пять дней проведения фестиваля состоялось 106 показов, которые посетили более 4 тысяч человек. Около тысячи человек побывали на мастер-классах и творческих встречах. Награды победителей отправились в Китай, Азербайджан, Республику Беларусь, Польшу, Венгрию, Иран, Чехию, Канаду. В города России: Якутск, Краснодар, Москву, Пермь, Иркутск.