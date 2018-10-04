ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Культура
05.10.2018

Фильмы-призёры «Человека и Природы» снова покажут иркутянам бесплатно

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Доме кино» в октябре проведут бесплатные показы призеров фестиваля «Человек и природа», а также работ из конкурсной и внеконкурсной программ. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

Сеансы будут проходить 6-8, 20-22, 27-29 октября. Зрители увидят фильмы:

  • «Красный сад» (режиссер Мирбала Салимли, Азербайджан)
  • «Скала» (режиссер Хамид Джафари, Иран)
  • «Озеро Героев» (режиссер Анна Протоковило, Россия)
  • «Измеритель удачи» (режиссер Дмитрий Завильгельский, Россия)
  • «Маленькие обитатели большого города» (режиссер Джихан Чекич, Турция)
  • «Вавилонцы» (режиссер Алессандро Квадретти, Италия)
  • «Апеннины» (режиссер Эмильяно Данте, Италия)
  • «Чужестранка» (режиссер Эдсон Лемос Акатой, Бразилия)
  • «Дядя Саша или полет над Россией» (режиссер Татьяна Соболева, Россия)
  • «Петь» (режиссер Ольга Короткая, Польша/Россия)

А также 18 социально-экологических роликов из России, Белоруссии, Чехии, Норвегии и Германии.

В рамках проведения Эха фестиваля также планируются бесплатные показы в кинозалах по Иркутской области: в Байкальске, Слюдянке, Алзамае, рабочих посёлках Бохан и Марково; посёлках Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский; в селах Хомутово и Новожилкино. Фильмы и социально-экологические ролики конкурсной программы и внеконкурсную подборку фестиваля увидят ещё около 4 тысяч человек.

Напомним, за пять дней проведения фестиваля состоялось 106 показов, которые посетили более 4 тысяч человек. Около тысячи человек побывали на мастер-классах и творческих встречах. Награды победителей отправились в Китай, Азербайджан, Республику Беларусь, Польшу, Венгрию, Иран, Чехию, Канаду. В города России: Якутск, Краснодар, Москву, Пермь, Иркутск.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске