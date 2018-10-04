|Культура
|05.10.2018
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Фильмы-призёры «Человека и Природы» снова покажут иркутянам бесплатно
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Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Доме кино» в октябре проведут бесплатные показы призеров фестиваля «Человек и природа», а также работ из конкурсной и внеконкурсной программ. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.
Сеансы будут проходить 6-8, 20-22, 27-29 октября. Зрители увидят фильмы:
А также 18 социально-экологических роликов из России, Белоруссии, Чехии, Норвегии и Германии.
В рамках проведения Эха фестиваля также планируются бесплатные показы в кинозалах по Иркутской области: в Байкальске, Слюдянке, Алзамае, рабочих посёлках Бохан и Марково; посёлках Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский; в селах Хомутово и Новожилкино. Фильмы и социально-экологические ролики конкурсной программы и внеконкурсную подборку фестиваля увидят ещё около 4 тысяч человек.
Напомним, за пять дней проведения фестиваля состоялось 106 показов, которые посетили более 4 тысяч человек. Около тысячи человек побывали на мастер-классах и творческих встречах. Награды победителей отправились в Китай, Азербайджан, Республику Беларусь, Польшу, Венгрию, Иран, Чехию, Канаду. В города России: Якутск, Краснодар, Москву, Пермь, Иркутск.
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