Финал областного музыкального конкурса для пенсионеров Приангарья прошел при финансовой поддержке «Единой России»

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Финал шестого областного музыкального конкурса «Битва хоров» прошел в ДК «Орбита» в Иркутске 20 декабря при финансовой поддержке партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, победу одержал народный клуб «Свирчанка». Второе место занял хор «Отрада» из Черемхово. Замкнул тройку лидеров народный хор пенсионеров «Ивушка» из Иркутска.

В финал прошли восемь коллективов из Иркутска, Свирска, Черемхово, Тайшета, Братска, Слюдянки, Иркутского и Нижнеудинского районов. Всего в областном конкурсе среди пенсионеров приняло участие 64 коллектива из разных муниципалитетов региона.

В финале звучали как русские народные песни, так и авторские композиции, написанные самими участники хора. Жюри оценивало не только вокальные данные участников, но и сценическую культуру, выразительность исполнения, артистичность, костюмы. Абсолютно все коллективы – участники финала стали победителями в различных номинациях, получили дипломы и ценные подарки.

Организаторами конкурса выступили Иркутское региональное отделение «Единой России», сторонники партии, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив.

– Конкурс «Битва хоров» стал настоящим праздником, принес много ярких впечатлений и положительных эмоций, дал возможность людям старшего поколения из разных территорий региона пообщаться между собой. Мы понимаем, что такое общение очень важно для пенсионеров. Благодарю всех участников за их талант и желание творчески раскрыться, а также благодарю организации, которые вместе с «Единой Россией» и сторонниками партии провели этот конкурс, – сказала заместитель секретаря ИРО «Единой России» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, председатель Иркутского регионального совета сторонников ЕР Татьяна Семейкина.