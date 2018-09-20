Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн приедет в Иркутск

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В декабре 2018 года в Иркутске ожидается концерт лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыкант приедет в областной центр в рамках гастрольного тура по России, сообщает на сайте мероприятия.

С 3 по 13 декабря музыкант выступит в пяти городах страны – Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре. Тель Линдеманн представит новую программу «Messer». Детали её не раскрываются, отмечается, что Тилль Линдеманн представит что-то совершенно новое и загадочное для своих российских поклонников.

Вместе с фронтменом Rammstein в российском туре примет участие Петер Тэгтгрен, лидер метал-группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain.

Концерты будут сопровождаться автограф-сессиями Тиля Линдеманна. Билеты поступят в продажу 1 октября, концерт в Иркутске запланирован на 11 декабря. Предварительные заявки на посещение выступлений можно оставить на сайте гастролей .