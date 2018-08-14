ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
14.08.2018

Галерея Бронштейна приглашает иркутян на ночь в итальянском стиле

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках всероссийской акции «Ночь кино» 25 августа в галерее Виктора Бронштейна пройдет развлекательная программа в итальянском стиле.

Как сообщает пресс-служба галереи, благодаря сборнику «Italian best shorts 2: любовь в вечном городе» зрители погрузятся в мир стильного итальянского кино. Сборник ярких короткометражек – это признание в любви красоте человеческих отношений и, конечно, солнечной Италии. Фильмы окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни, заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий.

Будут открыты двери всех выставочных залов, в том числе премьерной экспозиции Даши Намдакова «Другое измерение». Новая коллекция монументальных скульптур отлита в мастерских итальянского городка Пьетрасанта, известного как город скульпторов.

В импровизированном баре посетители попробуют авторские коктейли на основе итальянской содовой, а в кофейне этажом ниже – классические итальянские напитки и десерты: латте макиато, тирамису или панакоту. Знакомство с гастрономическими традициями Италии продолжится на мастер-классе по приготовлению джелато – знаменитого молочного мороженого.

Самых любознательных ждет онлайн-квест «Чао, Италия» и ребусы по сюжетам знаменитых итальянских кинолент. Особую атмосферу вечера создадут тематические фотозоны по мотивам итальянских фильмов и мелодии современных итальянских композиторов, чье творчество связано с кинематографом.

Возрастное ограничение 6+. Сбор гостей в 21:00. Продолжительность – три часа. Стоимость билетов – 250-350 рублей. Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06, (3952) 75-60-30.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске