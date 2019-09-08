Главную тему «Игры престолов» бурятские музыканты сыграли на морин-хуурах

Бурятия, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Национальный оркестр республики Бурятия исполнил на Восточном экономическом форуме мелодию из популярного во всем мире сериала «Игра престолов». Видео, на котором запечатлено выступление оркестра, на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Национальный оркестр Бурятии – единственный в мире оркестр, где в полном объеме представлены народные инструменты бурят и монголов. Первую скрипку в оркестре играет морин хуур – инструмент степняков-кочевников.

Main Title – заглавная тема американского сериала канала HBO «Игра престолов». Его автор – немецкий композитор Рамин Джавади. Ведущим инструментом стала виолончель, которая звучала достаточно низко и «мрачно», чтобы отразить царящую в сериале атмосферу тайн, интриг и заговоров.