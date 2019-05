«Голос кочевников 2019»: три дня музыки и счастья на главном опен-эйре лета в Бурятии

Бурятия, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Музыканты из Китая, Индии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступят на XI фестивале «Голос кочевников», который пройдет с 12 по 14 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 километрах от Улан-Удэ. В этом году «Голос кочевников» в Ацагате впервые продлится три дня. Организаторы приготовили разнообразный лайн-ап, в котором найдут что-то свое и поклонники узких музыкальных жанров, и почитатели аутентичной музыки народов мира, и любители открывать для себя новые стили, и, конечно, ценители world music. Как всегда, гостей фестиваля ждут качественный звук, огромная сцена, два больших экрана и отличный свет, над которыми работает целая команда профессионалов. Так же, как и в прошлом году, будет работать малая музыкальная сцена, на которой выступят молодые улан-удэнские музыканты.



Из немузыкальных развлечений гостей фестиваля ждут фуд-корт от лучших заведений города, хендмейд-ярмарка сувениров и одежды, где свои работы представят мастера из Улан-Удэ, Иркутска и других городов, спортивные развлечения, а также анимационно-развлекательная программа от народных коллективов Бурятии.



— В этом году мы отказались от того, чтобы кого-то называть хедлайнерами фестиваля. В лайнапе около тридцати групп и каждый слушатель найдет что-то для себя. Кто-то ждет музыкантов из Монголии, кто-то – из Грузии; для кого-то попасть на концерт «Мельницы» или Найка Борзова – мечта детства, а кто-то рад открывать для себя новые имена и незнакомые жанры. Наш фестиваль — это свободное музыкальное пространство, и мы не хотим ограничивать в выборе своих слушателей, — говорит арт-директор фестиваля Наталья Уланова.



В первый день, 12 июля, на большую сцену выйдут Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), URNA (Внутренняя Монголия – Германия), RecОn (Монголия), «Эетэн» (Монголия), «Алтын Туу» (Алтай), ИГРО (Бурятия), Inga Ingrid (Бурятия).



Во второй день, 13 июля, выступят Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея), UulUs/Уул-Ус/ band (Монголия), DASHIMA (Бурятия), SHONO (Иркутск). В заключительный день фестиваля на большую сцену выйдут Найк Борзов (Москва), Moon Plant (Казахстан), The Retuses (Москва), REDLINE (Монголия), «Nеизвестный исполнитель» (Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон Doждей» (Бурятия).



15 мая стартовала off-программа «Голоса кочевников». Концерты будут проходить в течение двух месяцев на разных площадках города Улан-Удэ — в филармонии, в клубах, парках и театре. Цель off-программы — создать атмосферу приближающегося фестиваля, устроить праздник тем, кто не сможет поехать в Ацагат, и дать возможность местным музыкантам представить аудитории свое оригинальное творчество. В off-программе фестиваля «Голос кочевников» примут участие не только молодые команды, но и состоявшиеся артисты, такие как французская группа Marthe, коллектив из Грузии Shara и звезда world-music, певица из Внутренней Монголии URNA Chahar-Tugchi, которая принимала участие в первом фестивале «Голос кочевников» в 2009 году.



XI Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников 2019» пройдет при поддержке официального партнера – ПАО «Бурятзолото».



— Мы гордимся, что уже четвертый год помогаем Бурятской филармонии в организации международного музыкального фестиваля «Голос кочевников». В том числе благодаря вкладу «Бурятзолото», жители Бурятии увидят и услышат разные музыкальные коллективы со всего мира, - говорит Бато Эрдынеев, пресс-секретарь ПАО «Бурятзолото».

