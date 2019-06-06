Горожан приглашают на фестиваль творчества «Иркутский Арбат»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня состоится фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Мероприятие пройдет с 10.00 до 19.00 в сквере имени Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В рамках фестиваля творчества будут продемонстрированы различные техники рукоделия и художественного творчества, представлены поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые изделия, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, кулинарные изделия домашнего изготовления. Фестиваль направлен на приобщение широкого круга людей к различным видам рукоделия, развитие и поддержку талантливых людей в городе, повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров. Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» также пройдет в сквере имени Кирова 15 июня, 13 июля, 20 июля, 10 августа, 17 августа, 14 сентября, 21 сентября, 12 октября. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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