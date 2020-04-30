Графические романы, книги-тренажеры и 3D-энциклопедии – модельная библиотека Братска пополнила свой фонд

Братск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Центральную детскую библиотеку имени Юрия Черных поступили около 400 экземпляров новых книг. Учреждение модернизируют в рамках нацпроекта «Культура», в перспективе она станет одной из семи модельных библиотек Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, в 2020 году книги приходят в библиотеку уже в четвертый раз. Эта партия насчитывает около 400 экземпляров общей стоимостью 132 тысячи рублей. Всего же за этот год книжный фонд учреждения пополнился на 600 изданий стоимостью почти 200 тысяч рублей.

Среди поступивших книг очень много изданий необычных форм. Заведующая Центральной детской библиотекой Светлана Хлыстова говорит, что таких книг не видела ещё ни одна библиотека города.

– Например, графический роман по произведению Жюля Верна «Дети капитана Гранта» или «Люди в картинках» Блексболекса, где на каждой странице, кроме яркой иллюстрации, напечатано всего одно слово, но книга в целом увлекает в мир фантазий и размышлений, – сказала Светлана Хлыстова.

Так же обращают на себя внимание книги научно-популярного направления и развивающие книги для малышей. Среди них – книги с обучающими играми, книги-тренажеры, объемные 3D-энциклопедии. Для читателей постарше - познавательные энциклопедии в наборах с играми, плакатами, макетами и даже книги с дополненной реальностью.

– На смартфон устанавливается специальное приложение. При наведении телефона на страницу такого издания в воздухе возникает 3D-изображение. Картинка «оживает», можно «покормить» крокодила или пиранью, увидеть парящего в небе орла. Дети будут в восторге, – отметила руководитель библиотеки.

Всего фонд библиотеки до лета этого года три тысячи книг современных авторов из 35 книжных издательств.