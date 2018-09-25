Гран-при фестиваля «Человек и природа» в Иркутске получила игровая драма «Царь-Птица»

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась торжественная церемония закрытия 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. Были подведены итоги и объявлены победители.

Гран-при имени Валентина Распутина и приз 200 тысяч рублей получила игровая драма «Царь-Птица» режиссера Эдуарда Новикова (Россия, 2018 год).

Кроме того, приз «Лучший документальный фильм им. М. И. Ромма» вручили картине «Пластиковый Китай» (режиссер Ван Цзюлян, Китай, 2016 год). Приз «Лучший научно-популярный фильм им. И. Д. Черского» достался фильму «Операция Мотылек» (режиссеры Гергелий Балаж, Балаж Лернер, Венгрия, 2017 год). Приз «Лучший полнокупольный фильм им. А. М. Дон-Отелло» – картине «Лес» (режиссер Адам Смочински, Польша, 2016 год), а приз «Лучший игровой фильм им. Л. И. Гайдая» – «Красному саду» (режиссер Мирбала Салимли, Азербайджан, 2016 год).

Кроме того, в номинации «Лучший социально-экологический ролик» победил фильм «Еноты-барабанщики сортируют мусор» (режиссер Андрей Левкович, Белоруссия). Специальный приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы вручили картине «Ковчег Анотэ» (режиссер Мэтью Риц, Канада, 2018 год).

Отдельно жюри отметило фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» (режиссеры Ирина Журавлева, Владислав Гришин, Россия, 2018 год), которому достался приз за «Лучшую операторскую работу»

Также были вручены «Приз молодежного жюри» – фильму «Скала» (режиссер Хамид Джафари, Иран, 2015 год), «Приз СМИ-сообщества» – фильму «Жизнь с бактериями» (режиссеры Андрей Тимощенко, Станислав Ставинов, Россия, 2017 год).

«Приз зрительских симпатий» в этом году получила картина «Разыскивается Филин» (режиссер Илья Цыганов, Россия, 2017 год) и ролик «Байкал-Тотем» (режиссер Юрий Дорохин, Россия, 2017 год).

Диплом Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» был вручен творческой группе фильма открытия кинофестиваля «Облепиховое лето» за «Успешный режиссерский дебют и талантливое воплощение образа героя в фильме».

По предварительным данным, за пять дней проведения фестиваль посетили более 4000 человек, состоялось 106 показов на шести площадках: кинотеатр «Звездный», Иркутский областной кинофонд «Дом Кино», Иркутский планетарий, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского, кофейни Castro Cafe и «Белая ворона».