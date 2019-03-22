Григорий Хенох на «Книгамарте»: в последние годы в Иркутске происходит культурная революция

Иркутск, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На книжном фестивале «Книгамарт» 23 марта презентовали Иркутский союз библиофилов.

Напомним, фестиваль проходит в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральным партнером мероприятия выступают Иркутская нефтяная компания и правительство региона.

Как рассказал председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенох, эта организация была создана в начале 2018 года. Он отметил, что в Советском Союзе существовало несколько разных организаций, занимающихся популяризацией чтения. В них по разным данным входило от 3 млн до 16 млн человек при общем количестве населения в стране 300 миллионов.

– Я считаю, что именно из-за такого количества людей, занимавшихся популяризацией чтения, мы и были самой читающей страной в мире, – говорит Григорий Хенох. – И сегодня нужно воссоздавать подобные организации.

Он также зачитал манифест библиофилов, впервые озвученный год назад на форуме в Санкт-Петребурге. В этом документе книголюбы, помимо того, что обязуются популяризировать чтение, развивать книжную культуру и так далее, выражают готовность читать не менее 12 книг в год, а также называют библиотеки территорией мира и требуют в первую очередь защищать именно их в случае военных действий.

При этом любитель книг отмечает, что сегодня россияне читают намного меньше, чем в эпоху СССР. В среднем в сутки они тратят на чтение 2,3% времени, тогда как в интернете проводят его 12%. В Советском Союзе 80% людей были читающими, сегодня в России – 60%. В среднем наши соотечественники читают 8,6 книг в год, а в 2014-м этот показатель составлял чуть меньше четырех книг в год.

– Говорят, что сейчас дети мало читают из-за гаджетов, – говорит Григорий Хенох. – Я уверен, дело не в этом. Они не читают потому, что не видят вокруг себя читающих взрослых. В семьях, где родители много читают, такой проблемы нет.

И сейчас задача Иркутского союза библиофилов популяризировать чтение и вовлекать в него как можно больше людей, тем более, что все предпосылки к этому в городе сегодня есть.

– В последние пару лет в Иркутске происходит настоящая культурная революция, – отмечает книголюб. – Столько новых книг и авторов городе не появлялось за последние 30 лет.

Так, появилось множество новинок в краеведческой литературе. Например, подготовленные по инициативе историка Алексея Петрова несколько выпусков альманаха «Прогулки по старому Иркутску», основанная на документальных свидетельствах «История городской думы в 2017 году», исторические книги Валентины Рекуновой, работы Юлии Караваевой.

– Еще есть работы Эрика Бутакова, его я бы назвал «человек-оркестр», – говорит Григорий Хенох. – Это человек, который творит в самых разных жанрах, и при этом на все жанры просто плюет. У него есть работы и краеведческие, и художественные. Например, роман «11» – это фантастический роман, ничуть не уступающий по уровню произведениям современных топовых российских авторов, работающих в этом жанре.

Он также отмечает как собственные стихи, так и поэтические переводы с 48 языков мира Александра Журавлева, детские книги Евгения Хохрякова, биографические произведения Станислава Гольдфарба и многие работы других авторов.

При этом Григорий Хенох опровергает мнение, что в последние годы из-за интернета произошло значительное снижение спроса на бумажные книги.

– Я 15 лет занимаюсь книгами, и никакого существенного спада не заметил, – говорит он. – Я считаю, что с интернетом и книгами сейчас такая же ситуация, как раньше была с театром. С появлением кино и телевидения предсказывали, что театр исчезнет, однако все они просто дополнили друг друга.